Студентам СахГУ рассказали о том, как узнать размер будущей пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках ежегодного марафона по финансовому просвещению эксперты Отделения Социального фонда России по Сахалинской области рассказали слушателям о правилах формирования пенсии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.
В островном регионе прошла ежегодная неделя финансовой грамотности, в рамках которой на площадке Сахалинского государственного университета начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Ольга Макавей рассказала студентам туристического и исторического факультетов о том, как устроена система обязательного пенсионного страхования в России.
«Сегодня еще 20 островных ребят узнали о правилах формирования пенсии. Полученная информация — это нужные знания, так как многие из студентов уже вступили в трудовые отношения. Теперь они знают, на что обращать внимание при трудоустройстве и как следить за формированием своих пенсионных прав», — подводя итоги, сказала Ольга Макавей.
В ходе встречи эксперт также ответила на вопросы ребят о том, в каком возрасте выходят на пенсию сахалинцы и курильчане, сколько пенсионных коэффициентов и стажа необходимо для ее назначения.
Студенты выразили благодарность за проведенную лекцию и отметили, что получили много полезной информации, которая поможет им подойти к вопросу формирования пенсионных прав более грамотно и ответственно.
Всего в неделе финансовой грамотности приняли участие около 550 студентов средних профессиональных и высших учебных заведений.
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