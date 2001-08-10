17:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Активисты сахалинского отделения "Единой России" сделали перевязочные повязки для наших бойцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проекта "Сопричастность" активисты сахалинского отделения партии "Единая Россия", совместно с серебряными волонтерами и ребятами из СРЦ "Маячок" сделали перевязочные повязки для наших бойцов, находящихся на лечении в военных госпиталях Луганской Народной Республики.
"С самого начала специальной военной операции мы оказываем помощь нашим бойцам. Наши земляки, выполняющие свой воинский долг, должны чувствовать нашу поддержку", - отметила волонтер Ксения Фокина.
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