Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта "Сопричастность" активисты сахалинского отделения партии "Единая Россия", совместно с серебряными волонтерами и ребятами из СРЦ "Маячок" сделали перевязочные повязки для наших бойцов, находящихся на лечении в военных госпиталях Луганской Народной Республики.

"С самого начала специальной военной операции мы оказываем помощь нашим бойцам. Наши земляки, выполняющие свой воинский долг, должны чувствовать нашу поддержку", - отметила волонтер Ксения Фокина.