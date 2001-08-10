Сахалинцам показали документальный фильм про Донбасс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Документальный фильм про Донбасс "Где проходит граница?" увидели сахалинские зрители в кинотеатре "Октябрь". Это первый выходящий в широкий прокат фильм, который сняли в зоне проведения СВО.

Режиссёром выступила учредитель благотворительного фонда "Звезда на ладошке" Александра Франк, которая осталась на беседу со зрителями после завершения показа. Женщина рассказала про свои ощущения после увиденного, об общении с людьми, которые живут там, и о том, как они повлияли на режиссера.

- Ты просто не ожидаешь этого. Когда ты туда приезжаешь, конечно. Когда взрывы 24/7, когда ты слышишь этот грохот, когда попадаешь в Мариуполь, когда ты видишь все эти обстрелянные машины, когда ты видишь эти все окровавленные игрушки, когда ты видишь могилы, когда ты видишь трупы. Конечно… ты просто возвращаешься другим человеком. Второй раз я просто поняла, что я должна это сделать, потому что я должна передать эту эмоцию, - рассказала Александра Франк. - Это, если хотите, война добра со злом. Я это ощутила очень чётко, когда побывала в "Азовстали", там, где сидели азовцы. Волчьи крюки, свастики, шприцы - когда я почувствовала эту концентрацию зла, я поняла, что это действительно священная война. Война добра со злом. Мы должны выстоять. Наше молодое поколение должно понимать, что это касается каждого и их в том числе.

Во время съёмок фильма "Где проходит граница?" Александра вместе со съёмочной группой встречалась с разными людьми, начиная от главы ДНР Дениса Пушилина и заканчивая совсем юными жителями Мариуполя, играющими во дворе разбитого дома.

- Для меня это очень важная картина. Во-первых, потому что она чуть не стоила жизни мне и моей съёмочной группе, моим друзьям, а также потому, что это старт для меня, как для документалиста, - ведь изначально я режиссер художественного кино, - рассказала Александра.

"Где проходит граница?" даёт возможность жителям страны проникнуться проблематикой новых регионов России, понять людей, живущих в тяжелейших условиях боевых действий.

- Это очень сильный фильм, дающий чёткое понимание того, за что мы боремся, защищая народ Донбасса. Было интересно пообщаться с автором картины и из первых уст узнать о том, что происходит сейчас в зоне СВО, и как жители новых территорий жили больше 8 лет, - поделился сахалинец Максим Ерёмкин.

- Честно, меня пробило до мурашек. Очень сильно и пробирает до души, - сказала ученица школы №6 Владислава Черникова.

Фильм является частью Всероссийского просветительского проекта "Донбасс.Своими глазами", который реализуется на Дальнем Востоке при поддержке полпредства ДФО. Мероприятия в рамках проекта запланированы во всех дальневосточных регионах.

Режиссёр также встретилась и поговорила о самом главном с островными советниками по воспитательной работе - с теми, кто непосредственно находится в контакте с островными школьниками.

- Относительно новый предмет "Разговоры о важном" уже как год в обязательном порядке начинает учебную неделю всех российских школьников и студентов образовательных учреждений, - объяснила значимость урока заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе ГБПОУ СахПЦ № 1 Александровска-Сахалинского Лиля Петруня. - Прежде всего предмет направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма. Каждое занятие "Разговоров о важном" посвящено одной единственной теме. Эта тема одна для всех классов, школ и образовательных учреждений. Но сами материалы адаптированы для каждого возраста. Урок поделён на три части: мотивационную, основную и заключение. В 2023 году школьникам и студентам будут показывать патриотические видеоролики про специальную военную операцию.

"Разговоры о важном" - это не только про патриотизм. Это про социум, историю и жизнь нашей великой страны и замечательных людей. Да у обучающихся прибавился один час в расписании, а у учителей хлопот, но это того стоит. Вначале звучали разные мнения, о лишней нагрузке для учителей. Но с каждым днем, я бы сказала, недовольство всё меньше и меньше. Первые несколько месяцев прошли в сомнениях. Потом люди стали понимать, что это работает, дети ждут этих разговоров. Они нужны и важны.