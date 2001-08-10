Новый стандарт поможет победить опасные детские площадки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине будут строить спортплощадки трёх типов. Об этом на ежеквартальном семинаре "Просвещение ЖКХ" рассказал начальник отдела развития компетенций по вопросам городской среды Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Сергей Ермаков. Об этом сообщили в минжкх региона.

Первый тип - внутридворовые зоны площадью до 85 квадратных метров. Они предназначены для детей до трёх лет и находятся в шаговой доступности от дома. Площадки создаются в рамках федеральной программы "1000 дворов" и областной программы капитального ремонта.

Второй тип - комплексные игровые зоны площадью от 300 до 1500 "квадратов". Их планируется обустраивать в границах жилых районов. Гулять здесь будет интересно детям 3-16 лет. Такие площадки должны включать в себя все необходимые зоны для отдыха, игр и спорта, как детей, так и взрослых. Такие пространства будут создаваться за счёт областного бюджета.

Третий тип - зоны на общественных территориях. Их будут строить с помощью федерального финансирования за счёт конкурса "Малые города и исторические поселения", а также федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", запущенного по инициативе президента России Владимира Путина.

Задачу по благоустройству детских игровых зон во всех районах Сахалинской области местным органам власти поставил губернатор Валерий Лимаренко.

- Региональное министерство ЖКХ разрабатывает новый стандарт размещения детских площадок на Сахалине и Курилах. Он призван обеспечить потребность всех детей в пространствах для игр и занятий спортом, повысить качество игровых площадок, избавить от опасного оборудования с истекшим сроком эксплуатации, обеспечить надлежащее содержание, - отметил Сергей Ермаков.

Так, с 17 ноября 2018 года в действие вступил обязательный технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Он предусматривает несколько обязательных требований.

Среди них:

- маркировка игрового оборудования;

- подтверждение его соответствия и покрытий регламенту;

- наличие паспорта установленного образца;

- необходимость размещения на детских площадках информационных табличек

- другие.

В свою очередь таблички должны включать в себя:

- информацию о правилах пользования оборудованием;

- сведения о возрастных группах;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- контакты, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

Напомним, в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. В число приоритетных задач стратегии вошли благоустройство дворовых и парковых территорий, создание безопасных детских и спортивных площадок.