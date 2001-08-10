В Синегорске приступили к установке современной станции водоподготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце прошлой недели станция прибыла на Сахалин из Ванино. Затем ее привезли в Синегорск и установили на фундамент. Монтажом оборудования займутся приезжие специалисты с завода-изготовителя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объект состоит из трех блоков, оснащенных фильтрационным и насосным оборудованием. Как отмечают в департаменте городского хозяйства, станцию для Синегорска собрали на уральском заводе «Нанопласт». Все оборудование соответствует требованиям технического задания.

- Станция позволит подавать качественную и безопасную питьевую воду жителям Синегорска. В городском округе это единственный подобный объект. Производительность станции 720 кубометров воды в сутки. Такой расход полностью перекрывает потребности населения, различных социальных объектов, а также позволяет сформировать пожарный запас воды. Во вторник прилетят специалисты с завода-изготовителя, которые 2 недели будут проводить сборку оборудования. Затем приступим к пуско-наладке. В ходе этого процесса будем апробировать станцию на существующей воде и добиваться нужных по ее качеству показателей, - поделился планами заместитель директора ДГХ Игорь Попов.

Напомним, Синегорск запитывается с поверхностного водозабора. Качество воды нестабильно и зависит от сезона. При неблагоприятных факторах в ряд домов осуществляется подвоз питьевой воды.

Отметим, запуск станции водоподготовки позволит поставлять потребителям качественную воду независимо от природных факторов. Ввод объекта намечен на весну 2024 года.