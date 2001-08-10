В Южно-Сахалинске завершился ремонт проспекта Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" по ремонту маршрутов к туристическим объектам в Южно-Сахалинске обновлен участок проспекта Победы от одноименной площади до ул. Комсомольской, который ведет сразу к нескольким музеям, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Как рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска, общая протяженность отремонтированного участка составила 602 метра. Подрядная организация завершила установку дорожных знаков и указателей. - В ходе ремонта строители полностью заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, общим объемом более 12 тысяч квадратных метров. Также была обновлена плитка на тротуарах, обустроено покрытие технической полосы, вдоль тротуара с южной стороны пр. Победы обустроена велодорожка, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Евгений Кулик.
Гарантийный срок на проведенные виды работ составляет 5-6 лет, в течение которых подрядчик обязан устранить неисправности, если они возникнут.
Кроме того, в ходе ремонта на участке дороги взамен устаревших установили новые остановочные павильоны.
- Я живу в этом районе, часто пользуюсь маршрутным транспортом. Очень приятно, что улица получила обновленный вид. Все красиво и качественно сделали. Кроме того, я заядлый велосипедист, поэтому для меня важно, что последние годы при ремонте дорог большое внимание уделяют велодорожкам, - поделился житель областного центра Иван.
В проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, в 2023 году в Южно-Сахалинске вошли 3 объекта. Кроме участка проспекта Победы это ул. Зеленая в Березняках, ремонт завершен, ул. Крайняя - там ремонт закончат до конца сентября. Обновленный вид получат отрезки общей протяженностью более 2 километров.
Раньше срока, в декабре этого года, строители намерены завершить и ремонт улицы Ленина на участке от пр. Победы до ул. К. Маркса. По плану срок сдачи объекта, который реконструируют в рамках проекта БКД, в феврале следующего года. Там идет обустройство ливневого коллектора, ремонт проезжей части и тротуаров.
Напомним, строительству, реконструкции и ремонту дорог в Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко уделяется приоритетное внимание. Решением главы региона были значительно увеличены расходы на содержание дорог в муниципалитетах. В прошлом году - 2,9 млрд. рублей, в этом году 3 млрд. Большое внимание уделяется ямочному ремонту. К выявлению дефектов и приемке работ привлечены общественники. Такой контроль дает серьезный эффект: перед началом сезонных дорожных работ удается сформировать подробную карту дефектов и устранить то, что больше всего волнует людей.
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