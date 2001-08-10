Мэр Южно-Сахалинска поручил провести служебную проверку из-за срыва сроков ремонта городского бассейна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Надсадин провел выездное рабочее совещание в спортивной школе по плаванию Южно-Сахалинска, где ведется капитальный ремонт кровли. Подрядная организация не закончила работы в срок в связи с необходимостью корректировки проекта. По решению главы города по данному факту начата служебная проверка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, подрядная компания ООО "СТЭК" зашла на объект в начале июля, строителям предстояло заменить несущие конструкции, балки, фермы и профлист над чашей бассейна. Последний раз несущий конструктив здания обновляли 20 лет назад, некоторые элементы находились в предаварийном состоянии, ремонт спортивного объекта был необходим. К началу учебного года компания должна была завершить ремонт.

- На базе спортшколы школе по плаванию реализуется много образовательных программ, здесь занимаются не только наши дети, но и горожане. Объект крайне важный, но мы видим, что бассейн не готов. Как доложили мне специалисты Управления капитального строительства, выступающие в роли заказчика, проект оказался некорректным, потребовалась существенная доработка в процессе его реализации. Возникает вопрос о том, как принимали некачественный проект. Безусловно, это повод для служебной проверки, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Как уточнила директор МАУ ДО "Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска" Елена Завязкина, на период ремонта учебно-тренировочный процесс организован на базе других спортивных учреждений. Пловцы занимаются на дорожках бассейна в "Аква-Сити", занятия по общефизической подготовке проводятся на стадионе "Космос". Младший состав отделения художественной спортивной гимнастики тренируется на базе школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, старшие воспитанники занимаются в спорткомплексе "Юниор", также организованы учебно-тренировочные сборы в комплексе "Восток".

- Мы предусмотрели несколько мероприятий, чтобы тренировки для наших детей не прекращались. Сейчас объект взял на особый контроль мэр города, уверена, что это ускорит процесс. С подрядчиком мы взаимодействуем ежедневно в части содержания объекта и определения первоочередных задач, - уточнила Елена Завязкина.

Учитывая социальную важность спортивного объекта, принято решение о проведении еженедельного мониторинга строительных работ и контроля сроков. Строительная компания делает все возможное, чтобы наверстать темп и закончить работы. Открыть городской бассейн для посещений планируют до конца октября.