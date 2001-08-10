Сотни жителей прошли курс военно-спортивной подготовки "Будь готов!" на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области вот уже два месяца функционирует программа бесплатной военной подготовки "Будь готов". Любой желающий может пройти курс и освоить важные навыки, которые пригодятся не только в военное время, но и в обычной бытовой жизни. Обучение проводят опытные военнослужащие и сотрудники силовых структур. В планах до конца 2023 года провести занятия для восьми тысяч местных жителей.
Передача опыта
Идея проводить такой курс на Сахалине и Курилах зародилась в ветеранских и патриотических организациях. Затем ее передали губернатору Валерию Лимаренко. Глава региона всецело поддержал инициативу. В короткие сроки программа подготовки была запущена.
Для обучения жителей на полигоне Успеновском подготовили 40 инструкторов из всех муниципалитетов. Все тренеры - профессиональные военные и силовики.
Местные жители отнеслись к новому проекту с интересом и массово присоединились к тренировкам. В рамках сборов сахалинцев и курильчан учат обращению с оружием, маскировке, выживанию в лесу, строительству укреплений и оказанию первой медпомощи.
По словам председатель правления сахалинского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО" Станислава Калентьева, в организацию поступила масса обращений от населения с просьбой организовать такое обучение. Всех желающих учат важным навыкам выживания. В том числе дают информацию о действиях при обнаружении беспилотников и управления ими.
Проект "Будь готов" объединил людей совершенно из разных сфер. Обучения проходят учителя, муниципальные служащие, инженеры и многие другие.
Участник из Углегорска рассказал, что служил в армии больше 25 лет назад, поэтому решил вспомнить прошлое и узнать новую информацию. Он уверен, что в непростые времена для страны нужно быть готовым ко всему.
Другой участник отметил, что многие вещи узнал именно во время курса. Опытные инструкторы сами бывали в горячих точках, поэтому обучают практическим навыкам, которые действительно пригодятся.
Лимаренко уверен, что, живя в приграничном регионе, каждый мужчина должен уметь защищать свой дом и семью, поэтому так важно проводить подобные курсы военно-спортивной подготовки.
Военный обозреватель Юрий Подоляка во время визита в Сахалинскую область также положительно отозвался об инициативе. По его словам, такие сборы должны проводить именно участники спецоперации, которые по каким-то причинам не могут вернуться на поле боя. Это позволит передать уникальный опыт. Кроме того, бывшие военные смогут легче адаптироваться к мирной жизни.
Женская команда
Защищать семью и свой дом готовы не только мужчины, но и женщины. Сразу 25 сахалинок присоединились к военно-спортивным сборам. Одной из них стала мэр Анивского городского округа Светлана Швец.
На протяжении недели представительницы совсем не слабого пола от воспитателей детсадов до предпринимателей и сотрудников администраций учились оказывать помощь в полевых условиях, стреляли и управляли беспилотниками.
Светлана Швец уверена, что навыки, полученные во время сборов, помогут женщинам с большим пониманием общаться с защитниками и быть готовыми в случае необходимости применить все знания на практике.
Для того, чтобы стать участником проекта, сахалинцам необходимо обратиться администрацию своего района. Обучение проводится бесплатно. После прохождения курса все участники получают сертификаты.
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