Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2023
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14:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 25 сентября, жители и гости областного центра могут приобрести камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля свежей рыбой будет осуществляться до 19.00 в магазине морепродуктов по адресу: ул. Хабаровская, 84. Стоимость камбалы - 90 руб/кг.

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