Новое научное направление по внедрению лекарственных препаратов может быть создано в СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цикл лекций для студентов и медицинских работников прочёл в Сахалинском государственном университете доктор медицинских наук, профессор Медицинского университета "Реавиз" из г. Самары Сергей Литвинов. Визит в островной университет состоялся в рамках реализации программы "Приоритет 2030. Дальний Восток", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Учёный известен как разработчик полимер-солевого композитного материала "ЛитАр", который успешно прошёл клинические испытания в крупнейших лечебных учреждениях России и рекомендован к промышленному производству. Материал применяется для заполнения дефектов костной ткани, хряща, а также разрывов мягких тканей и не имеет аналогов в мире.

Помимо чтения лекций и проведения практических занятий, в ходе визита учёного на Сахалин также намечены перспективы сотрудничества в научной сфере. Предварительные планы обсуждены на встрече с и. о. ректора вуза Александром Самардаком.

Островной университет располагает хорошо оборудованной лабораторией для проведения химико-биологических исследований, где предполагается на местной сырьевой базе реализовать проекты, ориентированные на обеспечение населения Сахалинской области новыми разработками. Сергей Дмитриевич готов взяться за подготовку специалистов для работы на лабораторном оборудовании.

- Есть проблемы, которые медицина ещё не решает, а наш материал их решает: например, глаукома, стрессовое недержание мочи, эхинококкоз, - поясняет Сергей Литвинов. - Но для повсеместного практического внедрения необходимо полноценное научное обоснование. Поэтому мы предлагаем формирование новой научной школы в Сахалинском государственном университете, связанной с использованием местных биоресурсов.

Сырьевая база, которая планируется к использованию для разработки инновационных биотехнологических продуктов и медицинских препаратов, основана на морских обитателях. Наиболее востребованной станет бурая водоросль ламинария, которая произрастает в прибрежных водах.

- Природные запасы этого вида ламинарии значительны и этот вид возможно культивировать на морских марикультурных фермах. Интерес коллег вызвали и другие виды гидробионтов, которые обитают в прибрежных водах у о. Сахалин и известны своими биологически активными веществами - гребешки, трепанг, корбикула, морские ежи и другие виды. Некоторых из них можно выращивать совместно с ламинарией на морских марикультурных фермах - сообщила кандидат биологических наук, заведующая лабораторией химико-биологических исследований Елена Латковская

Наряду с научными разработками, с самого начала к проекту должны подключиться предприниматели, а также студенты, которые будут принимать непосредственное участие в применении разработок на практике.

Это начинание поддержал в том числе директор Центра геопространственного экономического анализа экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Добрынин (г. Москва). Экономический факультет МГУ, имея очень сильную кафедру экономики и инноваций, готов подключится к проекту с точки зрения оптимизации форм взаимодействия образования, науки, бизнеса, государственных структур.

- Это одно из важных направлений, требующих привлечения достаточно серьёзных инвестиций. В нынешних условиях по-другому должна быть выстроена работа, связанная со стандартизацией и международной сертификацией, патентным правом. По моему ощущению, проект может стать очень масштабным, даже с точки зрения охвата стран, которые будут заинтересованы в применении его результатов, - считает Андрей Добрынин.