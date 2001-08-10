Дальневосточники в полтора раза увеличили спрос на ипотеку в сентябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три недели сентября, до повышения ставок, жители Дальневосточного федерального округа получили в ВТБ жилищные кредиты на общую сумму свыше 6,2 млрд рублей. Это в полтора раза превышает показатели аналогичного периода августа, и втрое - результаты трех первых недель сентября 2022 года.

Наибольший объем выданной ипотеки приходится на Приморье, Хабаровский край и Якутию. Средний размер жилищного кредита в ДФО в сентябре составил 4,9 млн рублей. Максимальный показатель – на Сахалине (5,8 млн рублей), наименьший – в Бурятии (4,3 млн).

В целом по стране заемщики ВТБ получили в сентябре ипотеку на рекордную сумму 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше – чем за целый сентябрь 2022 года. Всего с начала года банк выдал 1,03 трлн рублей жилищных кредитов, досрочно «перекрыв» результат всего прошлого года.

Как отмечают эксперты банка, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение». По оценке ВТБ, в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.