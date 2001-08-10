Амурчанину продали билет в бизнес-класс, которого не было

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Зеи через суд потребовал от "Авиакомпании Азимут" вернуть разницу за билет в бизнес-классе, которого в самолете не оказалось. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"Житель города Зеи приобрел авиабилет на рейс АО "Авиакомпания Азимут" в бизнес-классе стоимостью 71 557 рублей. В день вылета ему стало известно, что в самолете отсутствуют места бизнес-класса, перелет осуществлялся в эконом-классе. Пассажир обратился с претензией к авиакомпании, с требованием вернуть разницу между тарифами, однако АО "Авиакомпания Азимут" вернула деньги не в полном объеме, в связи с чем потребитель был вынужден обратиться в суд", - сказано в сообщении управления.

Суд вынес решение в пользу потребителя. С компании взыскали 98201 рублей, включая разницу в стоимости авиабилетов, неустойку, штраф, стоимость юридических услуг и компенсацию морального вреда.