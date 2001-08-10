В Южно-Сахалинске закрыт сквозной проезд по улице 30 лет Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня по 26 сентября закрыт сквозной проезд по ул. 30 лет Победы, в районе дома № 5. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ "Сахалинской коммунальной компании" на теплосетях. В связи с чем маршруты общественного транспорта скорректированы: автобусы доезжают до остановочного пункта ЦНК "Радуга", разворачиваются и возвращаются на ул. 2-я Хабаровская и далее следуют по маршруту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В городе продолжаются плановые работы по уборке автомобильных дорог ручным и механизированным способом. В ночь были задействованы 63 единицы техники, днем работа продолжают - 65 единиц техники и 119 рабочих.

Также сегодня пройдут работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на пересечении пр. Мира и пр. Победы (юго-западный радиус), без полного перекрытия. Кроме того, дорожники проведут фрезерование асфальтобетонного покрытия по ул. Инженерной и восстановление тротуара на пер. Переселенческом.

Продолжаются дорожные работы на кольцевом перекрестке ул. Ленина и Пуркаева. Ориентировочно работы продлятся до конца сентября.

Напомним также, что в областном центре в тестовом режиме ведется обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Новая разметка уже появилась на ул. Ленина на участке от ул. Фархутдинова до ул. Пуркаева, на ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Дзержинского, на ул. Горького от пл. Победы до пл. Славы. В ближайшие дни начнется установка специальных знаков, обозначающих приоритет движения общественного транспорта.

На этой неделе планируют начать нанесение разметки на пр. Победы. Обустраивать выделенную полосу на ул. Пуркаева от ул. Ленина до ул. Комсомольской начнут завершению ремонта на участке.

Полосы для общественного транспорта обозначаются временной разметкой оранжевого цвета. В случае успешного завершения тестового периода, она будет нанесена на постоянной основе.

По информации Центра управления городской мобильностью, светофорные объекты Южно-Сахалинска работают в штатном режиме.

В ближайшее время на ул. Горького заработает новый светофор, который установлен в районе детского сада "Жемчужина". Сейчас электронный регулировщик работает в режиме желтого мигания, ведутся пуско-наладочные работы. Во вторник, 26 сентября, светофор с вызывной фазой для пешеходов планируется включить.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках дорог областного центра.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение.В настоящее время ведется подготовка к обустройству тротуаров и асфальтированию участка от ул. Физкультурной до ул. Садовой, его откроют для движения в начале октября. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют к началу ноября.

До 16 октября включительно частично ограничено движение на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. Ограничения на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 октября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев, ремонт тротуаров. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.