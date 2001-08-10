Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты имущественных налогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области сообщает, что 1 декабря 2023 года истекает срок уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного, на имущество) за 2022 год.

Рассылка уведомлений налоговым органом началась в сентябре текущего года.

Собственники имущества (земельных участков, квартир, домов, транспортных средств) могут произвести уплату налогов в режиме онлайн через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, быстро и просто исполнить налоговые обязательства позволяет сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин». С помощью сервиса можно уплатить налоги как за себя, так и за иное лицо.

Южносахалинцам рекомендуют не откладывать уплату налогов во избежание начисления пени.