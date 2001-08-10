Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2023
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10:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Верни монету в обращение: сахалинцев приглашают присоединиться к всероссийской акции

Верни монету в обращение: сахалинцев приглашают присоединиться к всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во всех регионах страны с 25 сентября по 8 октября пройдет «Монетная неделя», в которой примут участие и кредитные организации, расположенные на территории Сахалинской области. В этот период банки-участники акции будут обменивать монеты на банкноты и зачислять их на счет без комиссии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск дальневосточного ГУ Банка России.

Присоединиться к всероссийской акции может любой желающий. Максимальная сумма для обмена не ограничена, но для удобства лучше заранее рассортировать монеты по номиналам.

«Большая часть монет, которые выпускает в обращение Банк России, не возвращается в оборот — чаще всего они оседают в карманах покупателей. При этом предприятия розничной торговли нуждаются в деньгах мелких номиналов. Запуская акцию по сбору монет, банки помогают вернуть мелочь, скопившуюся у жителей региона, в оборот и сократить затраты на ее чеканку», — отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.

Некоторые кредитные организации в качестве поощрения смогут обменять излишки мелочи на памятные монеты номиналом 10 или 25 рублей, либо выдать банкноты номиналом 100 рублей нового образца выпуска 2022 года. Условия уточняйте в банках, расположенных в регионе.

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