Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2023
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18:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Околонулевая ставка для педагогов Дальнего Востока сохранится

Околонулевая ставка для педагогов Дальнего Востока сохранится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Льготные условия для педагогов сохранил ВТБ. Для них жилищный кредит будет доступен по околонулевой ставке.

«После повышения ключевой ставки крупнейшие игроки приняли решение об изменении базовых условий по ипотеке в рамках своих программ. В условиях роста цен на кредиты мы считаем принципиально важным поддержать льготные категории заемщиков, поэтому сохраняем базовые ставки по госпрограммам и отдельно - минимальную ставку для учителей Дальнего Востока. Программа была запущена в середине сентября, мы уже провели первые сделки в регионах ДФО и получаем все новые заявки. До конца года у них есть возможность воспользоваться этой минимальной ставкой», – отметил начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин.

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