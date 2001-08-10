Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2023
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Улица Комсомольская в Южно-Сахалинске полностью открыта для движения
16:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Улица Комсомольская в Южно-Сахалинске полностью открыта для движения

Улица Комсомольская в Южно-Сахалинске полностью открыта для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на улице Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской завершили обустройство инженерных сетей, для проезда открыты все 4 полосы дороги.

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