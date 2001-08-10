Сахалинскому областному суду исполнилось 90 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель правительства островного региона Алексей Белик поздравил представителей и ветеранов судебной системы с 90-летием Сахалинского областного суда.

В 1933 году в Александровске-Сахалинском начал работу Сахалинский областной суд Хабаровского края. Благодаря этому событию на севере острова были созданы важнейшие условия для обеспечения законности и правопорядка. После окончания Второй мировой войны история судебной власти на Сахалине и Курилах неразрывно связана со становлением и развитием Сахалинской области как самостоятельного региона в современных границах. От лица губернатора Валерия Лимаренко участников торжественного мероприятия приветствовал глава правительства островного региона.

- Почти век посвящен важнейшей миссии - защите законных прав и интересов граждан. В коллективе Сахалинского областного суда сложились глубокие традиции верности профессиональному долгу. Изменилась страна, обновились нормы права. Но неизменной остается вера сахалинцев и курильчан в верховенство Закона, которую областной суд вновь и вновь укрепляет своими решениями. Уверен, главный островной орган судебной власти будет и впредь стоять на страже справедливости, во взаимодействии с правительством региона способствовать развитию гражданского общества, экономики и социальной сферы Сахалина и Курил, - сказал Алексей Белик.

Председатель правительства области пожелал представителям и ветеранам судебной системы региона дальнейших успехов в работе по защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации, крепкого здоровья и семейного благополучия.

- 90 лет - не просто дата в жизни Сахалинского областного суда. Это важнейший этап в многолетнему труде предшественников, многих поколений судей, работников аппарата, которые внесли неоценимый вклад в укрепление независимости и авторитета судебной власти. И сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы авторитет суда оставался на том же высоком уровне, который был достигнут нашими предшественниками, - отметил председатель Сахалинского областного суда Сергей Барабанов.

В связи со знаменательной датой ряд судей и сотрудников аппарата суда были отмечены Благодарностью губернатора Сахалинской области и ведомственными наградами.