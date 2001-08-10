Рисунок с морскими обитателями украсил фасад трансформаторной подстанции в одном из дворов Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый паблик-арт в рамках проекта госкорпорации ВЭБ.РФ "5 шагов для городов" создают художники во дворе дома №87 по улице Железнодорожной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- У нас проживает очень много детей, во дворе несколько детских площадок. Жителям хотелось, чтобы подстанция, которая стоит в центре, выглядела лучше. Мы очень рады, что департамент архитектуры помог воплотить задуманное. Спасибо художникам за их работу, - поделился управляющий ЖСК "Второй" Евгений Черников.

Работа по нанесению контура граффити стартовали в среду. В процессе задействовано 5 художников. Завершить роспись трансформаторной подстанции планируют сегодня к вечеру.

- Южно-Сахалинск продолжает участие в федеральной программе "5 шагов для городов" госкорпорации ВЭБ.РФ . Одно из пяти направлений - "Вдохни жизнь", направлено на повышение привлекательности городской среды для молодежи. В данном проекте были задействованы молодые художники, жители, управляющая компания, балансосодержатели подготовили поверхность подстанции. Получилось привлекательное оформление, надеюсь будет радовать жителей, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Ирина Андросова.

Как отметила оформитель Дарья Старченко, картина под воздействием внешних факторов сохраняет яркость не менее 3 лет.

- Мы предложили департаменту архитектуры несколько эскизов на выбор. Остановились на макете с экзотическими морскими животными, работа очень красочная, - рассказала предприниматель Дарья Старченко.

В настоящее время прорабатывается вопрос по оформлению гаражей в районе нового сквера на пр. Мира.

Напомним, проект "5 шагов для городов" ориентирован на вовлечение жителей в работу по воплощению интересных идей, которые позволяют преобразить существующие места и повысить привлекательность города для молодежи.

В прошлом году граффити на тему краеведческого музея и других узнаваемых достопримечательностей региона украсило техническое здание на территории школы №1.