На Сахалине иностранца обокрал сосед по комнате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 сентября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление гражданина страны ближнего зарубежья 1999 года рождения о том, что у него похитили 100 200 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося. Как оказалось, потерпевший работает разнорабочим и проживает в жилом помещении типа общежития. Похищенные денежные средства он держал в сумке, хранящейся в его комнате.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработав различные версии, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен сосед потерпевшего, который вместе с ним работает в одном месте. Последний заметил, как заявитель клал в сумку деньги, и решил выждать подходящий момент, а дождавшись его, совершил хищение указанной суммы. Похищенные средства он потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.