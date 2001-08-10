Сахалинка не закрыла полностью окно автомобиля и его угнали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 47-летней жительницы районного центра о том, что минувшей ночью со двора дома был угнан автомобиль. В иномарке находились документы, денежные средства и пластиковый кейс с набором инструментов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Долинские сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получили значимую информацию о возможной причастности к содеянному ранее неоднократно судимого 18-летнего местного жителя. Установлено, что у данного молодого человека есть друг, проживающий в Углегорском районе, куда они могли совместно направиться, что в ходе проверки подтвердилось.

Долинские оперативники проинформировали коллег из Углегорского района, во взаимодействии с которыми преступление было раскрыто, а причастные к его совершению задержаны.

Как выяснилось, подозреваемые приметили, что у транспортного средства приспущено окно, через которое им удалость открыть дверь, далее проникнуть в салон и с помощью подручных инструментов запустить двигатель. После чего они направились в Углегорский район, где бросили автомобиль, и вскоре были задержаны. Транспорт найден. Прибывшими долинскими сотрудниками уголовного розыска молодые люди были доставлены в районный отдел внутренних дел.

В отношении ранее судимых 18-летних граждан, признавшихся в содеянном, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.