Более тысячи южносахалинцев уже присоединились к проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этой неделе в Южно-Сахалинске военно-спортивную подготовку завершил уже десятый поток, это 122 человека. В общей сложности курсы прошли более 1200 горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Под руководством профессиональных военных жители города - как мужчины, так и женщины учатся оказывать первую медицинскую помощь, приобретают навыки маскировки, осваивают азы самообороны, обращения с оружием, изучают характеристики и комплектацию средств индивидуальной защиты.

Бесплатные курсы проводятся по инициативе областного правительства.

Обучение длится пять дней. Желающие принять участие в проекте могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону 300-809 (доб. 10).