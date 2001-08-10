На Сахалине снайперы осваивают тактику поражения целей в лесной местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие - снайперы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, проходящие доподготовку, осваивают навыки выбора цели и ведения огня в лесной местности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» снайперы обучаются основам маскировки с использованием местной растительности и действиям в составе пар при выполнении боевых задач.

Также, военнослужащие обучаются скрытно передвигаться по незнакомой местности, стрелять на максимальную дальность с учётом поправок на ветер.

На специально подготовленной площадке для снайперов установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника на различных расстояниях от огневой позиции.

Занятия со снайперами армейского корпуса ВВО на Сахалине проводят опытные инструктора – участники специальной военной операции.