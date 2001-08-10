Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе креативных проектов Дальнего Востока и Арктики России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека информирует, что Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Республикой Саха (Якутия) при участии 18 регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации проводит «Арктическую стартап-экспедицию: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР), рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

С 13 сентября 2023 года на сайте конкурса стартует сбор заявок по следующим направлениям:

-Компьютерная графика и анимация − анимационные фильмы о народах и территориях регионов ДАР;

-Разработка компьютерных игр;

-Городская среда – общественные пространства на территории Дальнего Востока и Арктики;

-Разработка программного обеспечения – программное обеспечение под задачи корпоративных заказчиков, работающих на территории регионов ДАР;

-Кино – короткометражное документальное кино о личностях, проживающих в регионах ДАР;

-Дизайн одежды – производство и дизайн одежды и аксессуаров на территории регионов ДАР;

-Предметный дизайн – дизайн мебели и аксессуаров;

- Ювелирное дело – ювелирное дело на территории ДАР.

Финальные конкурсы в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ будут проведены c сентября по ноябрь 2023 года, проведение итогового мероприятия планируется в 2024 году. Подробнее о конкурсе и сбор заявок на сайте.

«Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» станет самым масштабным мероприятием в сфере креативных индустрий, охватывающим более 70% территории России.