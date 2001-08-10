Южносахалинцам рассказали о профилактике аллергических заболеваний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» пенсионеры островного центра узнали о причинах аллергических реакций и способах профилактики разных видов. Об этом им рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Сахалинской области - Гавриленко Наталья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие прошло 21 сентября в рамках недели популяризации здорового старения. В штабе поддержки партии «Единая Россия» собрались представители серебряного возраста, чтобы повысить уровень знаний и провести время друг с другом. Специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики пригласили на акцию инструктора по фитнесу Александра Кима, который взбодрил аудиторию, устроив совместный танцевальный флешмоб.

- Спорт очень поднимает настроение. Я уже не первый раз участвую в профилактических акциях Центра общественного здоровья - это всегда полезные семинары, заводная гимнастика, живое общение. Сегодня помимо флешмоба пригласили аллерголога. Тема важная, потому что в нашем возрасте это может особенно сильно сказаться на здоровье и вызвать дополнительный стресс, - рассказала доброволец движения «Серебряные волонтёры» Наталья Анатольевна.

В беседе специалист рассказала, что, хотя летний сезон считается самым опасным для аллергиков, холод может также спровоцировать повышенную ответную реакцию организма. Особенно это касается людей с чувствительной кожей. При возникновении первых симптомов следует немедленно обратиться к врачу, чтобы провести диагностику с помощью кожных тестов.