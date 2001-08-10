Южносахалинцы готовятся принять участие в первом дальневосточном форуме серебряных добровольцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие пройдет на базе учебно-тренировочного центра «Восток» и объединит около двухсот волонтёров из разных регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организационные моменты обсудили на заседании совета добровольчества при администрации областного центра. Он объединяет людей, которые принимают активное участие в социальной, культурной и спортивной жизни города.

- На этом заседании мы рассматриваем три достаточно серьезных вопроса. Определяемся в том числе, кто из волонтеров будет представлять Южно-Сахалинск на первом дальневосточном форуме серебряных добровольцев. Это знаковое событие. Они все достойны, они все активны. Проявляют себя в различных сферах. Могут быть сиделками с детьми-инвалидами, могут стать опорой в экстренных ситуациях, к примеру, при ликвидации последствий недавнего циклона. В общем, это мудрые и опытные люди. Сегодня они сами формируют списки участников, а мы оказываем помощь в решении организационных моментов, - рассказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.

- В общих группах мы сотрудничаем с волонтерами из других регионов, но живое общение это совсем другое. В последнее время нас объединяет проект «Сопричастность». Мы много говорим об этом. На форуме будет возможность обсудить и другие вопросы. Мы надеемся на плодотворную работу, - отметила сопредседатель совета добровольчества при администрации Южно-Сахалинска Надежда Тарасова.

Первый дальневосточный форум серебряных добровольцев пройдет на Сахалине с 10 по 12 октября. Планируется, что в нем примут участие волонтеры из Хабаровска, Магадана, Камчатки, Чувашии, Еврейского АО и Карачаево-Черкесии.