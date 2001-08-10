Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики оценила проекты СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева посетила Сахалинский государственный университет, рассказали ТИА "Острова" в образовательном учреждении.
В ходе визита она ознакомилась с основными проектами и разработками вуза, осмотрела лаборатории Института естественных наук и техносферной безопасности СахГУ. Визит начался с презентации кампуса мирового уровня «СахалинTech», строительство которого стартовало в августе. Исполняющий обязанности ректора университета Александр Самардак рассказал о ключевых направлениях развития в новом кампусе, среди которых экономика Мирового океана, климат и экология, аквабиотехнологии, новая энергетика, нефтегазовые технологии и направления, связанные с изучением Азиатско-Тихоокеанского региона.
Большой акцент в будущем кампусе сделан на ИТ -направлениях. Так, в сотрудничестве с региональным правительством и Сбером при университете начинает свою работу «СберЛаб СахГУ». В современный ИТ-комплекс вошли три молодёжные лаборатории по направлениям, востребованным в регионе: «Управление регионом на основе данных и искусственного интеллекта», «Технологии VR&AR в инженерии и строительстве» и «Энергоэффективные технологии». Эти лаборатории в будущем кампусе «СахалинTech» станут центром развития и практического использования искусственного интеллекта и машинного обучения.
Совместно с группой компаний «Астра» на базе Сахалинского государственного университета планируется открыть авторизованный учебный центр, специализированную кафедру и цифровую лабораторию, где будет проводиться обучение специалистов, в том числе из госструктур, работа с отечественными ИТ-решениями. А вместе с фирмой «1С» на базе вуза будет запущен ресурсный центр, деятельность которого предусматривает разработку, администрирование, внедрение и сопровождение крупных информационных систем.
Особый отклик у замминистра вызвали несколько проектов, которые реализуются в университете в рамках дальневосточного трека программы «Приоритет-2030», среди которых проект в области климата и развития низкоуглеродной экономики. Специалисты Климатического центра СахГУ создали морскую водно-болотную карбоновую ферму, где они занимаются оценкой поглощения и утилизации углерода морскими водорослями и моллюсками. Еще один морской проект – «Биотехнопарк», в фокусе которого технологии рыбоводства и аквакультуры. Учёные комплексно исследуют молодь лосося, процессы разведения гребешка, трепанга, ежей и водорослей.
В настоящее время идёт подготовительная работа над уникальным проектом для Сахалинской области – созданием на базе университета фиджитал-центра, который в перспективе станет настоящим магнитом по привлечению молодёжи в островной вуз.
– Как вы знаете, на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин завил о начале подготовки ежегодного турнира по киберспорту, который будет проходить на Дальнем Востоке. Мы, в свою очередь, готовы поддержать стремление университетов в создании фиджитал-центров. Это отличая возможность вовлекать студентов не только в цифровой, но и в функциональный спорт, – отметила Эльвира Нургалиева.
Еще один представленный стратегический проект в рамках программы «Приоритет-2030» – проект «500 школьников», направленный на повышение качества общего образования по предметам естественнонаучного и физико-математического профиля: химия, биология, математика, физика и информатика. На университетской базе будет также реализован курс искусственного интеллекта, рекомендованный для школ федеральным Министерством просвещения. Благодаря проекту «500 школьников», старшеклассники региона смогут не просто лучше подготовиться к итоговой аттестации, но выбрать свой будущий профессиональный путь и уже в школе войти в стены Сахалинского государственного университета.
Также замминистра Эльвира Нургалиева посетила Академию регионального управления, расположенную на территории СахГУ. Её деятельность направлена на создание и развитие учебно-консультационного центра Сахалинского государственного университета и правительства Сахалинской области, подготовку эффективных управленческих кадров для региона, а также на повышение эффективности организаций островного региона, включая органы власти и подведомственные им организации.
– В результате нашей встречи мы смогли обсудить много важных вопросов и найти эффективные решения, которые помогут в развитии стратегических проектов университета. Хочу отметить высокую заинтересованность Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в подготовке квалифицированных кадров для перспективных отраслей экономики всего Дальнего Востока, – подвёл итоги встречи и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.
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