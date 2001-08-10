Южносахалинцам предлагают поиграть в игру на велосипедах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре стартовал проект "Велостимул", приуроченный ко Дню физкультурника. В городской игре участвуют Южно-Сахалинск и Калининград, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проект "Велостимул" - городская игра, в ходе которой участники могут зарабатывать баллы, катаясь на велосипеде. По итогам будет определен город-победитель. Игра продлится до 19 августа.
Принять участие в велосипедной схватке могут поклонники спорта старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Велогород.Онлайн и подключить фитнес-приложение. После достаточно просто использовать велосипед для спорта, туризма и передвижения по Сахалинской области. Система автоматически собирает и обрабатывает активность участников, формируя рейтинги по пяти категориям. Лидеры в каждой получат призы и подарки.
Организаторами городской игры выступают Велогород.Онлайн и центр "Мой бизнес" при поддержке министерства спорта Сахалинской и Калиниградской областей.
Добавим, "Велостимул" - проект, вошедший в ТОП-25 лучших спортивных проектов России в сфере любительского спорта по итогам крупнейшего в стране конкурса спортивных проектов "Ты в игре", созданного в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
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