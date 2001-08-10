Почти пять тысяч дорожных дефектов устранили на Сахалине и Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О выполнении плана дорожных работ главы муниципальных образований отчитались перед губернатором Валерием Лимаренко. К сегодняшнему дню за счет средств областного бюджета в порядок привели более 59 тысяч квадратных метров полотна. При этом работы на островах продолжаются - муниципальные образования ликвидируют оставшиеся дефекты за счет местных бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Третий год подряд в каждом районе осуществляется программа ремонта дорог с областным финансированием. Выявленные после ее окончания дефекты асфальта устраняются уже муниципалитетами самостоятельно. Фактически, мы помогает главам экономить местный бюджет и тратить его на другие востребованные людьми направления. Именно поэтому я требую от каждого мэра не игнорировать эту возможность, а активно включаться в работу и своевременно завершать ее, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Всего в муниципальных образованиях области обследовали более 670 километров дорог. Обнаружено и ликвидировано почти 5 тысяч ям и выбоин. В лидерах по устранению дефектов - Южно-Сахалинск, Охинский и Углегорский городские округа. В этих муниципальных образованиях отремонтировали 27 126, 6 372 и 5 284 квадратных метра дорожного полотна.
- На сегодняшний день все поставленные перед нами задачи по ямочному ремонту дорог в регионе выполнены. При этом новые дефекты устраняются в рамках работы по текущему содержанию, - рассказал Эдуард Ри, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Напомним, весной глава региона поручил провести текущий ямочный ремонт во всех районах Сахалинской области. Финансирование на выполнение этих работ было своевременно доведено из областного бюджета на уровень муниципалитетов. Однако в июле глава региона указал ряду глав муниципальных образований на недостаточные темпы выполнения работ. В некоторых районах он не был завершен в установленные сроки. После критики со стороны губернатора районные администрации существенно ускорили ремонт, на сегодняшний день полностью выполнив областную программу.
В работе по поиску дорожных дефектов активно участвовали общественники и волонтеры "Единой России". Сахалинцы и курильчане сообщали о ямах на дорогах через приложение "Острова.65".
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