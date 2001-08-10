ВТБ на 30% нарастил объем выдач ипотеки жителям ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам семи месяцев 2023 года ипотеку в ВТБ получили более 6 тысяч дальневосточников. Общий объем сделок составил 28,7 млрд рублей, что почти на 30% превышает результат за аналогичный период 2022 года. Каждый пятый кредит банк выдал в рамках Дальневосточной ипотеки.
Всего с момента старта Дальневосточной ипотеки ВТБ выдал 10 тысяч кредитов на сумму свыше 45 млрд рублей, из них 6,3 млрд рублей - в январе - июле 2023 года. "Юбилейный" кредит получила семья из Хабаровского края, которая приобрела двухкомнатную квартиру в сельской местности.
Регионами - лидерами по объему ипотечных сделок в рамках программы Дальневосточной ипотеки по итогам января-июля стали Приморский край (2,1 млрд рублей), Хабаровский край (1 млрд) и Якутия (920 млн). Средний "чек" льготного кредита в текущем году составил 5 млн рублей (+4% с начала года). Наибольший размер этого показателя фиксируется на Сахалине (5,6 млн), наименьший - в Магаданской области (4,3 млн).
"Дальневосточная ипотека продолжает доказывать свою эффективность. Ее запуск позволил стимулировать интерес к первичной недвижимости в регионах ДФО, что отражается на объемах выдачи ипотеки. По итогам семи месяцев года только ВТБ выдал по программе каждый пятый жилищный кредит в округе, это самая популярная из госпрограмм у жителей региона. Очередной шаг в развитии программы - ожидаемый запуск "арктической ипотеки" - активизирует выход в регион новых застройщиков, что даст и мультипликативный эффект для экономики этих территорий. Мы ожидаем, что к концу года общий объем выдач по ДВИ в банке превысит 11 млрд рублей", - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев: "Дальневосточная ипотека - уникальное преимущество ДФО. Сегодня этот инструмент оказывает комплексный позитивный эффект на как на экономику, так и на социальную сферу макрорегиона. За 3,5 года реализации программы льготного кредитования молодых семей объёмы вводимого жилья на Дальнем Востоке увеличились в два раза. Льготная ипотека позволила дать старт таким новым масштабным региональным проектам по реновации городов, как "Дальневосточные кварталы". Молодым семьям в ДФО стало проще планировать будущее, строить семейные планы. Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики мониторят ход реализации программы, работают над улучшением условий "Дальневосточной ипотеки", делают её доступной для новых категорий населения".
Для справки
Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 г. В рамках Дальневосточной ипотеки можно приобрести на первичном рынке квартиру, таунхаус или жилое помещение с земельным участком. В сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока по программе возможно приобретение вторичного жилья у физлиц.
С осени прошлого года получить кредит по программе Дальневосточной ипотеки могут работники государственных и муниципальных медицинских или образовательных организации на территории ДФО со стажем в них не менее пяти лет. Медработникам такая ипотека доступна вне зависимости от занимаемой должности, а сотрудник образовательного учреждения должен занимать должность педагогического работника.
Программа действует до 31 декабря 2030 года, оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей.
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