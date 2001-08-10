Тренд на фото в стиле Барби продержался на Сахалине всего неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал настоящий бум среди россиян. Запуск сервиса оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года. Однако тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю, выяснили эксперты МегаФона.
Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего 5 дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю на 92%.
Активнее всего в Барби или Кена свои аватарки превращали миллениалы (группа 25-35 лет), их доля потребляемого интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58%. Зумеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика лишь 22%. Третья наиболее активная аудитория сайта — абоненты 35-45 лет (17% от общего трафика). Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес, они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.
Рейтинг регионов по активности на Bairbie.me возглавляет Москва, на которую пришлось почти 40% трафика за первую неделю. Также в лидерах оказались Санкт-Петербург (10%) и Башкирия (3%). Кроме них в первую десятку вошли Самарская область и Свердловская область, Якутия, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Татарстан и Красноярск.
В Сахалинской области, как и в целом по России, активнее всего в Барби и Кена перевоплощались жители в возрастной категории 25-35 лет (56% от общего трафика). Женщины увлеклись розовым трендом намного сильнее мужчин: на создание аватарок в образах кукол они потратили в 3,2 раза больше трафика.
Фоторедактор Lensa при старте набрал наибольшую популярность у россиян на 9-й день после обновления приложения — 29 ноября 2022 года. При этом в пиковую дату посещаемость Lensa на 73% уступила аналогичному показателю Bairbie.me, а суммарно за первую неделю барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент, также использующий в обработке искусственный интеллект.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:48 Сегодня ВТБ на 30% нарастил объем выдач ипотеки жителям ДФО
10:19 Сегодня Южносахалинцам предлагают поиграть в игру на велосипедах
09:33 Сегодня Почти пять тысяч дорожных дефектов устранили на Сахалине и Курилах
10:25 Сегодня Чемпион Паралимпийских игр Андрей Куваев встретился с сахалинскими воспитанниками детского лагеря "Восток"
13:18 9 Августа Мошенник не смог "развести" сахалинскую пенсионерку
08:48 9 Августа Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске
16:48 11 Августа Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск
16:26 10 Августа Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками Всероссийского молодежного форума "ОстроVа"
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам
- 14:41 Вчера На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
- 16:21 9 Августа Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?