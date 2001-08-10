Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проекта нового кампуса СахГУ изначально не было в списке вузов, которые планируется построить в российских регионах в рамках второй очереди создания современных высших учебных заведений. Однако он не только получил одобрение на самом высоком уровне, но и начал возводиться раньше других претендентов. Об этом сообщает Телеграм-канал Readovka.

Авторы канала полагают, что региональному правительству и губернатору удалось "сломать систему". За счет средств областного бюджета островные власти подготовили проект будущего студенческого городка, а глава региона выбрал подходящий момент и презентовал его руководству страны, очередной раз закрепив за собой репутацию опытного лоббиста с хорошими связями на самом высоком уровне. В результате Сахалин первым начал строительство, зарезервировав в федеральном бюджете всю необходимую сумму. Это значит, что даже при изменении экономической ситуации объект будет достроен. А менее расторопные субъекты Федерации могут вовсе вылететь из списка, поскольку бюджет страны не резиновый.

Выступая на торжественной церемонии закладки кампуса Валерий Лимаренко так же отметил, что региональное правительство начинало этот проект полностью опираясь на свои силы. А позднее наличие подготовленного проекта стало решающим фактором для получения финансирования из центра.

Сенатор Андрей Хапочкин был одним из тех, кто несколько лет назад присутствовал на закрытом совещании, на котором было принято решение форсировать проект строительства островного университета.

- Секрет успеха этого проекта, на мой взгляд, кроется в оперативности, с которой принимались и воплощались в жизнь решения, - считает Андрей Алексеевич. - Правительство области совместно с СахГУ подготовило все необходимую документацию, прошло экспертизу. С этим проектом губернатор вышел сперва в администрацию президента, а затем в ходе встречи с Владимиром Путиным, напрямую обратился за поддержкой к главе государства и заручился ей.

В условиях, когда страна противостоит всему североатлантическому альянсу и участвует в серьёзном вооруженном конфликте, конкурировать за федеральные деньги регионам стало сложнее, чем когда бы то ни было. Субъекты прилагают немало усилий для того, чтобы удержаться за ранее утвержденные проекты и уж тем более невероятным в столь трудный период выглядит получение средств на проект, которого в планах не было.

- Валерий Лимаренко эффективно использует свои связи на федеральном уровне для решения стоящих перед регионом задач или для купирования острых проблем, - объясняет политолог Павел Наливайко. - Мы помним, как ему удалось решить давнюю проблему транспортной доступности, договорившись с "Аэрофлотом" и профильным министерством о постановке на линию дополнительных воздушных судов. Затем Сахалин стал первым российским регионом, полностью расселившим ветхий и аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года и продолжил строить дома. Теперь регион обошел всех в гонке за средствами на строительство кампуса.

Сахалинская область за последние несколько лет получила федеральную поддержку на реализацию целого ряда дорогостоящих проектов. К их числу можно отнести асфальтирование грунтовых участков автодороги Южно-Сахалинск - Оха, строительство магистральных и распределительных газопроводов, целого ряда объектов социальной инфраструктуры. Секрет такой лояльности федерального центра не только в личных связях губернатора, но и в исполнительской дисциплинированности региона в освоении средств. Тут как в Евангельской притче - у нерадивого отнимется и будет отдано тому, кто сумеет грамотно распорядиться предоставленными средствами.

Как сообщил нам один из областных депутатов прежнего созыва, когда Валерий Лимаренко только заступил на пост губернатора, поставил перед своими подчиненными амбициозную задачу - отыграть негативные последствия решения шестилетней давности, когда львиная доля нефтегазовых доходов региона, минуя региональный бюджет, была перенаправлена в федеральный. И хотя схема сбора и распределения налогов не изменилась, уже сейчас можно уверено сказать, что задача выполнена и даже перевыполнена. На финансирование крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов область получила федеральных денег больше, чем ранее отдала в виде налоговых платежей. Прямо сейчас ведутся работы по реконструкции Охотской трассы. И тоже на федеральные средства.

К этому можно добавить средства частного бизнеса и госкорпораций, привлечённые в регион в виде инвестиций. Только «Газпром» вложит в программу газификации островного региона миллиард рублей из собственных средств.