Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2023
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня вечером, 14 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня вечером можно приобрести свежую горбушу на двух торговых площадках Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля начнется в 17.00 на площадке у Дома торговли (пр. Мира, 106а), в 18.30 - на площадке у торгового центра «Странник» по ул. Дружбы, 56.

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