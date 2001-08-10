В Южно-Сахалинске завершается строительство сквера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустроенная территория появится северо-западнее пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. Сейчас здесь активно ведутся работы. Большое внимание при строительстве уделено озеленению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в 2022 году жители областного центра проголосовали за благоустройство пустующей территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Подрядная организация ООО «ПромПроектСтройСервис» приступила к подготовительным работам в марте 2023 года.

Работы ведутся в два этапа. Площадь будущего сквера - около 3 тысяч квадратных метров.

- В рамках первого этапа подрядная организация выполнила вертикальную планировку, ведутся работы по укладке тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм, в частности, появятся качели, спортивный комплекс с брусьями и турниками. На втором этапе будут выполнены работы по озеленению - здесь высадят деревья, живую изгородь, газон. Срок окончания работ по второму этапу - ноябрь 2023 года. Нареканий в ходе работы к подрядной организации не было, это опытные специалисты, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Салабаев.

- В данный момент заканчиваем укладку брусчатки, озеленение и установку малых архитектурных форм. Далее будут установлены опоры освещения, немаловажно, что здесь будет смонтирована система видеонаблюдения, - рассказал производитель работ Георгий Лобацкий.

Ход обустройства нового пространства также оценил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен, который плотно общается с местными жителями.

- Все помнят, что на этой площадке долгое время был пустырь в неприглядном состоянии. Прекрасно, что есть механизмы, которые позволяют реализовать те или иные важные проекты в Южно-Сахалинске. Как раз одним из механизмов стала федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», и сегодня мы стоим на площадке, которая становится прекрасным благоустроенным сквером, где жители близлежащих домов смогут проводить свой досуг, - комментирует депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен.

- Здесь была неухоженная территория, теперь ждем с нетерпением открытия сквера, будем здесь гулять с детворой. И вообще, наш город становится лучше с каждым годом, благоустраиваются скверы, много цветов, зелени. Вчера ездили на «Горный воздух» - такая прелесть смотреть на Южно-Сахалинск с высоты!, - поделилась жительница одного близлежащих домов Людмила Григорьева.

Напомним, благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города при поддержке правительства Сахалинской области.

С каждым годом в Южно-Сахалинске появляется все больше благоустроенных пространств. Вопросы качества работ мэр города Сергей Надсадин держит на личном контроле. В прошлом году новый облик получил сквер Авиаторов - объект, реализованный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по инициативе сотрудников УМВД, участников боевых действий и ветеранов правопорядка появился тематический сквер возле бывшей школы милиции на ул Горького. Завершается благоустройство набережной р. Рогатка в рамках первого этапа. В этом году южносахалинцы проголосовали за благоустройство сквера Защитников Отечества в рамках ФКГС, работы пройдут в следующем году.