В Южно-Сахалинске завершается строительство сквера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благоустроенная территория появится северо-западнее пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. Сейчас здесь активно ведутся работы. Большое внимание при строительстве уделено озеленению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в 2022 году жители областного центра проголосовали за благоустройство пустующей территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Подрядная организация ООО «ПромПроектСтройСервис» приступила к подготовительным работам в марте 2023 года.
Работы ведутся в два этапа. Площадь будущего сквера - около 3 тысяч квадратных метров.
- В рамках первого этапа подрядная организация выполнила вертикальную планировку, ведутся работы по укладке тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм, в частности, появятся качели, спортивный комплекс с брусьями и турниками. На втором этапе будут выполнены работы по озеленению - здесь высадят деревья, живую изгородь, газон. Срок окончания работ по второму этапу - ноябрь 2023 года. Нареканий в ходе работы к подрядной организации не было, это опытные специалисты, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Салабаев.
- В данный момент заканчиваем укладку брусчатки, озеленение и установку малых архитектурных форм. Далее будут установлены опоры освещения, немаловажно, что здесь будет смонтирована система видеонаблюдения, - рассказал производитель работ Георгий Лобацкий.
Ход обустройства нового пространства также оценил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен, который плотно общается с местными жителями.
- Все помнят, что на этой площадке долгое время был пустырь в неприглядном состоянии. Прекрасно, что есть механизмы, которые позволяют реализовать те или иные важные проекты в Южно-Сахалинске. Как раз одним из механизмов стала федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», и сегодня мы стоим на площадке, которая становится прекрасным благоустроенным сквером, где жители близлежащих домов смогут проводить свой досуг, - комментирует депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен.
- Здесь была неухоженная территория, теперь ждем с нетерпением открытия сквера, будем здесь гулять с детворой. И вообще, наш город становится лучше с каждым годом, благоустраиваются скверы, много цветов, зелени. Вчера ездили на «Горный воздух» - такая прелесть смотреть на Южно-Сахалинск с высоты!, - поделилась жительница одного близлежащих домов Людмила Григорьева.
Напомним, благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города при поддержке правительства Сахалинской области.
С каждым годом в Южно-Сахалинске появляется все больше благоустроенных пространств. Вопросы качества работ мэр города Сергей Надсадин держит на личном контроле. В прошлом году новый облик получил сквер Авиаторов - объект, реализованный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также по инициативе сотрудников УМВД, участников боевых действий и ветеранов правопорядка появился тематический сквер возле бывшей школы милиции на ул Горького. Завершается благоустройство набережной р. Рогатка в рамках первого этапа. В этом году южносахалинцы проголосовали за благоустройство сквера Защитников Отечества в рамках ФКГС, работы пройдут в следующем году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:48 Сегодня ВТБ на 30% нарастил объем выдач ипотеки жителям ДФО
10:19 Сегодня Южносахалинцам предлагают поиграть в игру на велосипедах
09:33 Сегодня Почти пять тысяч дорожных дефектов устранили на Сахалине и Курилах
10:25 Сегодня Чемпион Паралимпийских игр Андрей Куваев встретился с сахалинскими воспитанниками детского лагеря "Восток"
13:18 9 Августа Мошенник не смог "развести" сахалинскую пенсионерку
08:48 9 Августа Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске
16:48 11 Августа Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск
16:26 10 Августа Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками Всероссийского молодежного форума "ОстроVа"
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам
- 14:41 Вчера На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
- 16:21 9 Августа Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?