На Сахалине подвели итоги всероссийского молодёжного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" собрал 500 участников, организаторов и волонтеров на самом большом острове России. Масштабная церемония закрытия состоялась в ледовом дворце "Кристалл". В ней приняли участие заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будний, председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" работал в Южно-Сахалинске в течение семи дней. Специальным гостем церемонии закрытия "ОстроVа" стала группа Uma2rman. Также на сцене выступили сахалинские исполнители - участники проекта академии Ларисы Долиной.

- "ОстроVа" - это классная площадка для активной и целеустремленной молодежи. Все вы отлично поработали в эти дни. Узнали много нового, полезного, получили поддержку в реализации своих идей. Сахалин как раз то место, где вы можете успешно воплотить их в жизнь. Гостям хочу сказать - приезжайте к нам всерьез и надолго. А жителям региона - оставайтесь здесь учиться и работать. Уверен, что с такими ребятами как вы, мы сможем свернуть горы. Отдельно хочу поблагодарить островных музыкантов, которые выступают сегодня на этой сцене. Композиции, исполненные сегодня, написаны нашими сахалинскими авторами. Ребята, мы вами гордимся, - обратился к собравшимся губернатор Валерий Лимаренко.

- Я уже не первый раз на этом форуме и могу подтвердить, что здесь собирается лучшая молодёжь нашей страны. Мы в Российском обществе "Знание" очень вас ценим и всегда готовы быть опорой, союзником, поддерживать там, где можем. Я надеюсь, что вам понравились все мероприятия, которые были организованы на этом форуме Обществом "Знание". Хочу пожелать, чтобы форум стал отправной точкой на пути к вашим достижениям, - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

Образовательная программа форума включала несколько направлений: "ОстроVа Цифровизации", "ОстроVа Патриотического воспитания", "ОстроVа Карьеры" и "ОстроVа Первых".

Так, в рамках направления "ОстроVа Цифровизации" участники занимались созданием цифровых решений для благоустройства города или области, обеспечения бесперебойной работы транспортного направления, улучшения экологической ситуации и развития туризма.

- 30 экспертов и модераторов из СБЕРа, mos.ru, ithub, Международной ассоциации специалистов по сертификации, Центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области помогали участникам в создании цифровых, пользовательских продуктов. Например, команда № 6 разработала индивидуальные маршруты, которые учитывают интересы путешественников. Сервис позволяет отследить самые популярные маршруты на острове и сколько путешественников воспользовались ими. Также создали приложение для организации и оптимизации работы управляющих организаций, - рассказала куратор направления "ОстроVа Цифровизации" Марина Костюкова.

Программа направления "ОстроVа Патриотического воспитания" была построена на традиционных ценностях современной России. Каждый день участники встречались с Героями России и медийными гостями. 20 человек от направления посетили экскурсию на пограничном корабле. Они вышли в открытое море и спустили цветы на воду в память о сражении легендарного крейсера "Новик". Кроме того, участники направления сплели маскировочную сеть, которую передадут в зону СВО.

Участники направления "ОстроVа Карьеры" открывали для себя бережливые технологии и решали производственный кейс от компании Сахалинская Энергия, знакомились с логистической инфраструктурой региона, решали вопросы профориентации, повышения квалификации и развития туризма.

В этом году на всероссийском молодёжном форуме "ОстроVа" впервые принимали участников от 14 до 17 лет. Благодаря этому на форуме появилось направление "ОстроVа Первых". На него был самый большой конкурс - 20 человек на место. За время форума "Первые" смогли побывать на ведущих сахалинских предприятиях, прошли профориентационное тестирование и определили свою будущую профессию.

- Форум просто потрясающий. Все ребята очень интересные, открытые. Каждый хочет заявить о себе, показать свои силы. И этот форум дал такие возможности, - рассказала Ева из ДНР.

- Замечательный форум. Организация на уровне. Чувствуем, что провели время с пользой для себя и Сахалинской области. Я занималась проектом по объединению островных экологических акций. Мы, кстати, заняли второе место, - сказала Ирина из Ленинградской области.

- Нашла много новых друзей. На форуме понравились образовательные программы, лекции. Очень хорошие выездные экскурсии. Но больше всего понравилось создавать проекты, участвовать в рабочем процессе, - отметила Ксения из Южно-Сахалинска.

В течение всего форума перед участниками выступали известные артисты, спортсмены и общественные деятели. Встречи стали возможными благодаря Российскому обществу "Знание". В Большом образовательном шатре побывали резидент Таврида.АРТ, сонграйтер продюсерского центра Игоря Матвиенко, автор песен, сооснователь музыкального бизнеса "Russian production" и одноименной студии в Москве Артем Азаров, лидер проекта "Лето на Заводе" ("На заводе"), директор АНО "Агентства развития Сысерти" Ян Кожан, российский фигурист, режиссёр театрализованных шоу, продюсер, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Артур Далалоян.

Спикеры обсудили с участниками личностный рост, креативность в решениях, выстраивание мотивации и другие темы.

- За 5 дней здесь выступили 28 спикеров из 9 городов России. Кроме того, в шатре прошла акция #МЫВМЕСТЕ. Жители и гости города собрали 478 рюкзаков для детей из ЛНР и ДНР, - рассказал руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума Дмитрий Смекалов.

В ходе церемонии закрытия были озвучены имена победителей грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты от федерального агентства. Общий призовой фонд составил 5,5 миллионов рублей. Их получат 11 человек. При этом более 1,8 миллиона направят на реализацию проектов островитян.

Например, сахалинка Наталья Мартыненко реализует летнюю творческую площадку "Арт-веранда". Девушка выиграла сертификат на 700 тысяч рублей.

- В Невельске, в летний период, не всегда есть возможность занять ребенка, а мы организуем площадку, где можно провести интересно время. Приступим к реализации проекта в следующем году, ориентировочно в апреле, - рассказала Наталья Мартыненко.

Состоялась презентация круглогодичного центра развития компетенций молодёжи "Острова карьеры", решение о запуске которого приняли региональные власти. Центр развития компетенций молодежи необходим в связи с созданием в регионе 15 тысяч новых рабочих мест - они появятся благодаря реализации крупных инвестиционных проектов.

Отметим, организаторами Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи Росмолодёжь.