В Южно-Сахалинске стартовал гастромарафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице стартовал гастрономический марафон "Дары морей". Уже сегодня горожане могут попробовать оригинальные сеты из трех блюд в 8 кафе и ресторанах Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В основу фестивального комплекса по единой цене 950 рублей входит три обязательных ингредиента: лосось, кальмар и камбала. Эти продукты шеф-повара дополняют и комбинируют в самых оригинальных сочетаниях.

Попробовать интересные авторские блюда можно будет до 3 сентября включительно в следующих заведениях общественного питания:

- кафе «Коba» (пр. Мира, 306, ТЦ Green Palace, 1-ый этаж);

- кафе «Асахикава (ул. Емельянова, 36, ТЦ Рояль, 3-й этаж);

- ресторан «Homura» (ул. Ленина, 573);

- ресторан «Кафаница Плескавица» (ул. Сахалинская, 48А);

- суши-бар «Хоккайдо» (Коммунистический проспект, 18, к. А).

- ресторан «Сварог» (ул. Комсомольская, 259В, ТЦ Столица, 10-ый этаж);

- суши-бар «Юзу» (ул. Николая Смирнова, 9);

- бар «Аромас Лаунж» (пр. Мира, 173, гостиница Пасифик Плаза Сахалин, 1-ый этаж).

Подробнее ознакомиться с фестивальным меню можно на официальном сайте городской администрации.

Напомним, гастрономический марафон «Дары морей» является одним из ярких событий фестиваля «Остров-Рыба», который за 9 лет своей истории полюбился многим горожанам и гостям региона. Как и прежде, он приурочен к празднованию Дня города.