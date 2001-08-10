На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев и гостей города приглашают выбрать самую вкусную горбушу в масле от сахалинского производителя, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.

Голосование 14 августа стартовало в рамках подготовки к фестивалю "Остров-рыба" на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Оно продлится до 3 сентября.

В конкурсе принимают участие пять островных компаний, чью продукцию можно приобрести в торговых точках областного центра:

1) ООО "Янтарное";

2) ООО "Фабрика вкуса";

3) ООО "Курильский берег";

4) ИП Ефимов А.Ф;

5) ИП Харченко Н.В.

Во избежание технических накруток и для обеспечения объективности голосования с одного устройства можно голосовать только один раз.

Напомним, фестиваль "Остров-рыба" я станут подведение итогов и проведение фестиваля "Остров рыбы" состоится в День города - 9 сентября. Праздник развернется на ярмарочной площадке южнее "Дома торговли" по адресу: пр. Мира, 106А.