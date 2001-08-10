Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Местные ремесленники, выставка автотюнинга, музыкальные коллаборации сахалинских диджеев, показ мод подготовили организаторы всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь. События.

В этом году Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" стал образовательной площадкой не только для участников мероприятия, но и жителей и гостей Южно-Сахалинска. Накануне завершил свою работу большой образовательный шатер - "БОШ", а сегодня в сквере на площади Ленина открылся уличный фестиваль "Проспект".

"У нас давно не было мероприятий такого формата, а обращения от творческого сообщества поступало. В нашей Арт - Резиденции "Маяк" такие мероприятия проходят часто, но хочется масштаба, чтобы художники общались декораторами, ремесленники, чтобы сахалинцы тоже видели, что в нашем городе много талантливых и инициативных людей. На площадке объединились местные художники, ремесленники, которые представляют результаты своего творчества. Любой желающий смог прийти и принять участие в той активности, которые их заинтересуют, приобрести сувениры или одежду от местных производителей", - отметила директор Арт-Резиденции "Маяк" Александра Высоцкая.

Режиссер и дизайнер Александр Кляус сегодня презентует свою новую коллекцию. У него состоялось два показа.

"Сегодня будут представлены коллекции от пяти сахалинских дизайнеров - это Екатерина Мальцева, Наталья Шиман, Елена Денисова и Мария Жилкова. Здесь представлены наряды - этно, повседневная одежда, вечерние и свадебные платья. Для нас это первый опыт. До этого таких показов не было. Для сахалинских дизайнеров хорошая возможность представить свои наряды", - рассказал режиссер, дизайнер Александр Кляус

Наталья Пехтерева принимает участие в благотворительной акции, автор которой является ее сын Максим. Он улетел в лагерь и поручил родителям важное задание.

"Он делает открытки, коробочки подарочные, для шоколадок. Он продает их, а деньги направляет в приюты для животных. Он перед лагерем сделал заготовки и поручил нам продать их на фестивале и полученные деньги передать в приют", - поделилась Наталья Пехтерева.

Уличный фестиваль посетили и участники всероссийского молодёжного форума "ОстроVа". Они познакомились с местными художниками и приобрели сувениры. Анастасия Шарапова из Красноярска. Девушка рада, что выпала свободная минутка и у нее появилась возможность познакомиться с сахалинцами.

"Форум прошел очень продуктивно. Программа была интересная, насыщенная. Я получила классный опыт, я узнала для себя много нового и в профессиональной отрасли и в целом. Сейчас программа закончилась и у нас появилась минутка, чтобы погулять в городе и посетить фестиваль", - поделилась участница направления "ОстроVа Карьеры" всероссийского молодёжного форума.

Организаторы планируют проводить фестиваль "Проспект" на постоянной основе и расширять площадки и количество участников.