Почти полтысячи горожан с начала года перевели свои дома на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активная газификация частного сектора продолжается в городском округе. Все больше жителей сел и планировочных районов выбирают экологичное отопление - с начала года к газу свои домовладения подключили 415 южно-сахалинских абонентов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Среди потребителей - житель ул. им. К.Ф. Сергеева в Лиственничном Евгений Субботин. Горожанин подключил свой дом к голубому топливу в конце мая. С тех пор оценил выгоды перевода на газ:

- Я 5 лет живу в частном доме и за это время для отопления испробовал все: уголь, дрова, электричество. Газ удобнее и экономичнее. Если сравнивать оплату за электричество - огромная разница в пользу голубого топлива. Однозначно газ выгоднее в долгосрочной перспективе. Хотя подключение требует первоначальных вложений, но я уверен, что они окупятся. Мы очень рады.

По словам южносахалинца, он воспользовался существующим механизмом поддержки - заключил трехстороннее соглашение с монтажной организацией и получил субсидию.

Добавим, одним из первоочередных этапов газификации является подготовка домовладения к приему газа. Она включает в себя установку внутридомового газового оборудования (котел, плита, счетчик) и прокладку газопровода внутри участка. Также в целях безопасности важно установить систему аварийного отключения и газоанализатор. Список компаний, в которые можно обратиться за проектированием и строительно-монтажными работами, размещен на портале министерства энергетики Сахалинской области. Специалисты рекомендуют начать процедуру одновременно с оформлением договора.

Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа.

Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО "Газпром Газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39. Телефоны для консультаций: +7 (4242) 49-63-33, 8-800-700-44-99. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации. Для подачи документов на догазификацию можно воспользоваться сайтом Госуслуг и консультацией сотрудников МФЦ.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). При необходимости сотрудники разъяснят алгоритм газификации, а также расскажут, как оформить заявку на компенсационную выплату.

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации города.

Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Газификация Южно-Сахалинска продолжается. Администрация Южно-Сахалинска призывает жителей частного сектора не затягивать процедуру оформления документов и подготовку дома к приему газа. Те абоненты, кто начнет газификацию летом, предстоящую зиму сможет встретить с экологичным и экономичным топливом.

Напомним, что запуск 3-го и 4-го комплексов сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка позволил расширить возможности для подключения новых абонентов. Так, З-й этап предусматривает запуск газа для жителей переулков Ангарский и Холодный, улиц Песочная и Крылова. 4-й этап - это дома по улицам Крылова, Раздольная, Совхозная, А. Блока, Трудовая, Херсонская, Песочная, Короткая; переулкам Кислородный, Заречный, Трудовой, Тупиковый, Волжский, Семафорный, Лесозаводской. Подробный адресный перечень с номерами домов и указанием этапа газификации размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.