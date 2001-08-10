15 августа в Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Инженерной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 14 августа было задействовано 38 единиц техники. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов привлечены 112 спецмашин и 122 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по подготовке к асфальтированию ведутся в районе пересечения улиц Карла Маркса - Чехова по юго-восточной стороне. Также на ул. Комсомольской в районе дома № 263 ремонтируют тротуары.

С сегодняшнего дня, 14 августа, в связи с проведением работ по замене асфальтобетонного покрытия закрыт участок ул. Инженерной от ул. Ленина до пер. Водный. Ограничения движения продлятся ориентировочно до 19 августа.

В связи с путевыми работами в ночь на 15 и на 16 августа с 20.00 до 06.00 будет частично закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд по ул. Фархутдинова. Дальневосточная железная дорога просит водителей учитывать информацию.

На ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для работ по линии Сахалинской коммунальной компании с 19 по 21 августа на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Участок ул. Бумажной в районе дома 20А/1 будет закрыт для проезда с вечера 28 августа до утра 31 августа. Ограничение проезда вводится в связи с ремонтом инженерных сетей.

По информации управления Сахалинавтодор, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен, движение по одной полосе.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.