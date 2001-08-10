Более 12 млн рублей направили на поддержку сахалинских студенческих семей в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область - единственный регион на Дальнем Востоке, где для студенческих семей предусмотрена единовременная выплата. Поддержка предоставляется при рождении ребенка. Размер пособия составляет 57 438 рублей. Также существует мера поддержки в размере прожиточного минимума, в этом году - 20 880 рублей. Такая материальная помощь предоставляется без учета дохода семьи, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Наталья Лукьяненкова из Южно-Сахалинска получает высшее образование и воспитывает восьмилетнюю дочку Алину.

- О том, что у нас есть такая хорошая поддержка, я узнала, еще когда была студенткой техникума. Сейчас я учусь очно в СахГУ. Мы снимаем с дочкой квартиру, эти средства мы тратим на продукты, одежду и все необходимое. Также выплаты помогают оплачивать детский лагерь, - поделилась Наталья.

Денежное пособие в размере прожиточного минимума предоставляется одному из родителей, с которым проживает ребенок, без учета дохода семьи. Мера поддержки назначается с 1 сентября по 31 мая, а после сдачи государственной аттестации - с 1 июня.

- Выплату может получить студенческая семья, где оба родителя либо одинокий родитель являются студентами и обучаются на территории Сахалинской области. Возраст родителей значения не имеет. Главные требования - очная форма обучения и несовершеннолетние дети, - прокомментировала руководитель центра социальной поддержки Сахалинской области Александра Макарова.

Для назначения пособия необходимо обратиться в территориальное отделение центра социальной поддержки или оформить на портале "Госуслуги". Набор документов минимальный - паспорт и реквизиты банковского счета. Остальные документы сотрудники центра запросят в рамках межведомственного взаимодействия.

Кроме единовременной и ежемесячной денежных выплат, в островном регионе есть и другие меры поддержки для студенческих семей. Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг рассчитываются индивидуально.

В бюджете Сахалинской области на выплату ежемесячного пособия в 2022 году было направлено 32,2 млн рублей. На 2023 год предусмотрено 31,4 млн рублей. За первое полугодие на данные меры направлено 12,5 млн рублей на 148 детей.