Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2023
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Южносахалинцев и гостей города приглашают приобрести свежую горбушу
10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев и гостей города приглашают приобрести свежую горбушу

Южносахалинцев и гостей города приглашают приобрести свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев и гостей города приглашают приобрести свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться 14 августа на площадке около Дома торговли по адресу: пр. Мира, 106А с 12.00.

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