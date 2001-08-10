На Камчатке параплан упал в океан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Восточного межрегионального СУТ СК России начали проверку причин и обстоятельств падения параплана в океан возле Халактырского пляжа на Камчатке, пишет ИА "Кам 24".

На параплане был пилот и пассажирка, упал они в океан возле Халактырского пляжа. Отдыхающие на пляже помогли пилоту и девушке выбраться, а также достать технику из воды.

"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном). В настоящее время следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в управлении на транспорте Следственного комитета России.