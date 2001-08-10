На территории аэровокзала Южно-Сахалинска установили урны для раздельного сбора мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории нового терминала оборудовали 40 урн для раздельного сбора мусора. Каждая из них состоит из трёх секций. Между собой они отличаются по цвету и форме крышек, чтобы пассажирам было легко сориентироваться, куда какой вид отходов нужно выбрасывать, рассказли ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".
Например, отсек под пластик - жёлтый, а разъём - в виде треугольника. Отходы из стекла нужно размещать в части бака синего цвета с квадратной крышкой. Несортируемый мусор, вроде бумаги или остатков пищи, пассажирам аэровокзального комплекса рекомендуют оставлять в красном секторе круглой формы.
Найти такие баки посетители и сотрудники терминала могут у входных групп, зон регистрации и ожидания, в зале вылета и багажном отделении.
"Мы разместили трёхсекционные урны у автоматов с напитками и снеками, заведений общественного питания и магазинов. Здесь пассажиры останавливаются чаще всего. Контейнеры - яркие, цветные, их легко заметить и сориентироваться по обозначениям. Надеемся, гости и жители региона будут сортировать мусор вместе с нами. Это не просто тренд, а реальная помощь природе", - отметил генеральный директор компании "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.
По договору с "Управлением по обращению с коммунальными отходами Сахалинской области", мусор с территории аэровокзала вывозят ежедневно. Из терминала региональный оператор отправляет его для дополнительной сортировки на полигон "Известковый". Здесь пластик, стекло и металл распределяют на вторичную переработку, а оставшиеся отходы прессуют в кипы.
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