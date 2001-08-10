Южно-Сахалинск причинял участие в IX Китайской международной выставке приграничной торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск презентовал инвестиционно-экономический потенциал на IX Китайской международной выставке приграничной торговли в Суйфэньхэ, в которой также приняли участие свыше 250 предприятий из Китая, России, Южной Кореи, Вьетнама и Таиланда. Администрацию муниципалитета на мероприятии представил вице-мэр Виталий Данилов. В состав делегации от островного региона также вошли члены ТПП Сахалинской области и вице-президент союза Ольга Викулова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В своем докладе вице-мэр обозначил основные направления реализуемых в островной столице крупных инвестпроектов в промышленной, транспортной, строительной сферах, нефтегазовой отрасли, продовольственной безопасности и т. д. Особое внимание Виталий Данилов уделил перспективе создания мощного транспортно-логистического узла, который свяжет дороги Южно-Сахалинск-Холмск и Южно-Сахалинск-Оха, распределит потоки и обеспечит удобство, безопасность движения, улучшит экологическую обстановку. Также вице-мэр рассказал об открытии нового аэровокзального комплекса международного уровня, где уже в следующем году планируется завершить возведение взлетно-посадочной полосы, и объект сможет принимать все типы воздушных судов.
- Отраслевое разнообразие и относительно высокая плотность объектов обслуживания при благоприятных условиях доступности обеспечивает высокий потенциальный спрос на услуги у населения и гостей областного центра. Одна из главных целей инвестиционной политики администрации города - преобразование Южно-Сахалинска в территорию, максимально благоприятную для развития предпринимательства, - отметил Виталий Данилов.
Кроме этого, вице-мэр добавил, что власти готовы предложить китайской стороне участие в ключевых проектах. Таких, как: строительство ЖК в районе "Сусуя" с комплексным освоением территории, включая ее наполнение социальными объектами; возведение жилья и парка с аттракционами в Дальнем; также комплексное освоение территории в северной части городского округа, создание объектов социальной инфраструктуры на 7 площадках и др.
Напомним, сегодня в Южно-Сахалинске реализуется свыше 100 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 300 млрд рублей, которые позволят создать более 9 тысяч рабочих мест.
Для успешной и комфортной работы инвесторов в городском округе реализуется принцип "одного окна", что позволяет инвесторам значительно сократить сроки рассмотрения вопросов. Эта процедура обеспечивает правовое регулирование экономической деятельности на основе всестороннего анализа ожиданий, возможностей и потребностей всех заинтересованных сторон и основана на публичных консультациях с субъектами предпринимательской деятельности.
Также в областном центре сформирован беспрецендентный комплекс механизмов по поддержке инвестпроектов. Это субсидии, льготы по налогам и аренде за землю, предоставление земельных участков для реализации инвестпроектов без конкурсных процедур и др.
Коллеги из Китая выразили заинтересованность в представленных проектах.
Подчеркнем, что в настоящее время Южно-Сахалинск активно развивает международные связи в рамках Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве, который осенью прошлого года подписали города Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ. Стороны рассчитывают на большие перспективы по самым разным направлениям - от культурных обменов до реализации проектов в торгово-экономической сфере.
Так, в июне делегация администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным приняла участие в 32-й Харбинской торгово-экономической выставке, в рамках которой состоялся форум по сотрудничеству в области строительства и строительных материалов между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун, Фуцзянь и регионами Дальнего Востока. Тогда был представлен доклад о перспективах развития в области архитектуры и инвестиционной привлекательности.
Кроме этого, в рамках делового визита сахалинской делегации в город Харбин Сергей Надсадин принял участие в открытии выставки русской масляной живописи. Это первый совместно реализованный двумя странами масштабный культурный проект после длительного перерыва, связанного с пандемией.
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