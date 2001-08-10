"Доступная рыба": как на Сахалине и Курилах реализуется программа продажи горбуши по низким ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области вот уже несколько лет успешно реализуется программа "Доступная рыба". В рамках нее промысловики передают часть улова на продажу по низким ценам, а некоторых районах морские богатства и вовсе можно получить безвозмездно. С начала 2023 года в области реализовали более 500 тонн рыбы - в два раза больше, чем за аналогичный период. Это говорит о том, что программа пользуется большой популярностью у населения. Подробнее - в материале ниже.

Доступный улов

Сейчас в островном регионе полным ходом идет лососевая путина. Рыбопромышленные предприятия выловили порядка 20 тысяч тонн лосося. В основном, это горбуша. Объемы вылова выросли по сравнению с предыдущим годом примерно вдвое.

На юго-востоке Сахалина красная путина началась 1 августа. По информации на конец прошлой недели, промысловики реализовали более 50 тонн доступной горбуши. Это на 15 тонн больше, чем в прошлом году.

Рыба поступает на прилавки практически сразу из моря, поэтому предприятиям нет необходимости проводить ее заморозку и обработку. Это тоже влияет на снижение цены. В итоге наценка не превышает 15%. Рыбу реализуют по стоимости от 70 до 122 рублей за кг. Рыночная цена примерно вдвое выше.

О точках продажи "Доступной рыбы" власти постоянно информируют население. Время и место можно узнать в официальных группах районов или через средства массовой информации. Помимо этого данные размещают в Telegram-группе (https://t.me/accesseblefreshfish) "Доступная рыба", а также в приложении "Острова.65". Поэтому информацию просто невозможно пропустить.

Низкая цена

По данным регионального министерства рыболовства, за месяц больше всего доступной рыбы реализовали в Южно-Сахалинске - 90 тонн. Затем следует Корсаковский район, где продали 70 тонн, Поронайский городской округ с объемом реализации в 50,5 тонны и Холмский - 36,8 тонны.

В Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском и Александровск-Сахалинском районах промысел горбуши уже завершили. Но жителей не оставили без рыбы - ее им привозят из других муниципальных образований.

Как рассказала жительница Холмска Ирина, в районе о доступной рыбе знают все. Каждый день на площади Ленина за дешевой горбушей стоит огромная очередь, при этом рыбы хватает на всех.

На Курилах программа тоже работает успешно. Например, в Курильске с начала 2023 года реализовали 3,5 тыс. рыбы. На красной путине жители Итурупа приобрели уже 600 кг недорогой горбуши. А в селе Горном недавно рыбу раздавали совершенно бесплатно.

Отметим, программа "Доступная рыба" существует три года. Она включена в проект "Забота.Защита.Уважение". Контролирует ее лично губернатор.

Участниками программы являются 67 рыбопромышленных предприятий и 236 розничных магазинов.

Глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу довести объем реализации рыбы по сниженным ценам до тысячи тонн. Больше половины уже продано. Это в два раза больше, чем годом ранее.