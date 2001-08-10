Сахалинская область заручилась поддержкой федерального министра в развитии инфраструктуры СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе визита в островной регион посетил объекты инфраструктуры Сахалинского государственного университета. Руководитель федерального ведомства познакомился с работой археологического музея, побывал на месте будущего "Бульвара Студентов", проконтролировал капитальный ремонт общежитий вуза, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

О работе археологического музея СахГУ министру рассказал заведующий кафедрой российской и всеобщей истории, профессор, доктор исторических наук Александр Василевский. Сегодня учреждение находится в старом здании, но для него уже предусмотрено место в новом строящемся кампусе мирового уровня СахалинTech. Там планируется создать современный многопрофильный музей.

- У нас содержится около 300 тысяч находок. Мы успешно справляемся со своей учебной функцией, но научная работа затруднена из-за отсутствия исследовательской лаборатории с необходимым оборудованием. При этом в разработке находятся несколько перспективных направлений. К примеру, достигнуты договорённости о сотрудничестве с китайскими учёными из Хэйлунцзянского университета, - рассказал Александр Василевский.

- То, что надо поддерживать гуманитарный блок исследований, сомнений нет. И мы готовы заниматься этим. Так, у вас есть все шансы на получение поддержки в рамках программы "Приоритет-2030". Только предоставьте расширенную программу с цифрами и целевыми итогами. Например, укрепление академических связей с конкретными результатами в виде людей, подготовленных для Сахалина и Сахалинского госуниверситета. Молодёжь, которая поедет в целевые аспирантуры, должна вернуться сюда, - пообещал помочь в продвижении научно-исследовательских инициатив Валерий Фальков.

Большой интерес у министра науки и высшего образования вызвал проект "Бульвар Студентов" на прилегающих к университету территориях улиц Ленина, Пограничной и Крюкова. Все фасады и объекты бульвара будут выполнены в едином стиле с кампусом мирового уровня, будут созданы комфортная велопешеходная инфраструктура и зоны отдыха. До конца 2024 года в единый архитектурный стиль приведут большинство зданий университета, в числе которых - учебные корпуса, включая также библиотеку и общежития.

На территории будущего студенческого бульвара уже заасфальтировали плац Военно-учебного центра СахГУ, который начал работать в этом году. Современный аналог военной кафедры поможет студентам приобрести военно-учетную специальность рядового состава без отрыва от основного обучения и получить воинское звание сержанта или солдата запаса.

На обновленной территории университета также появится современный фиджитал-центр, который создается вместе с бизнес-партнером. К сегодняшнему дню подготовлен план создания центра киберспорта в комбинации с современным спортивным залом и ангаром для подготовки кибератлетов. Совместно с правительством Сахалинской области планируется подготовка команд для участия в "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.

Также министр посетил два университетских общежития, в которых проводят капитальный ремонт. Так, в общежитии №4 заменена кровля, электросети, установлено горячее и холодное водоснабжение, канализация, пожарная сигнализация. К 1 сентября это общежитие, рассчитанное на 400 человек, уже будет полностью заселено.

Общежитие №3 завершено примерно на 40 процентов. Здесь оборудуют холодное и горячее водоснабжение, происходит ремонт мест общего пользования - санузлов, кухонь и душевых. Затем останется выполнить косметический ремонт в комнатах для проживания. Валерий Фальков обратил внимание на то, что помещения для студентов должны быть не только функциональны, но и эстетичны.

- Я чувствую, что вы сделали шаг вперёд, но надо поработать совсем немного, пригласить тех, кто умеет работать с интерьером, - подчеркнул министр. - Я сегодня попрошу, чтобы вам выслали проекты с общежитиями вузов. Если надо помочь, мы даже рассмотрим дополнительные субсидии, но комфорт для проживания должен быть. Мы очень часто сравниваем с тем, что было, а надо тянуться к тому, что хотели бы люди.

Завершился обход университетского квартала на месте нового транспортно-пересадочного узла на улице Пограничной. Он расположился в нескольких минутах ходьбы от университетского общежития №4. Остановка "Университет" удобна для тех ребят, которые будут ездить на учебу на пригородных поездах "Орлан" из Корсакова, Долинска и областного центра. Но воспользоваться смогут ей и все желающие - новая пешеходная зона в глубине квартала станет альтернативой движению вдоль улицы Ленина.

Валерий Фальков провёл совещание с представителями университета и регионального правительства, на котором обсудили перспективы развития вуза, насущные вопросы и пути их решения.

- Совместная работа с бизнесом и администрацией университета помогает отслеживать запросы на рынке труда, а создание образовательного кластера в новом кампусе СахалинTech позволит обучать специалистов, которые будут востребованы в регионе, - сказал зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков.

В ходе заседания и. о. ректора СахГУ Александр Самардак рассказал об истории и текущей организации университета, актуальных задачах.

- Очень важное значение для нас имеет работа со школьниками. Особенно по таким направлениям, как биология, химия, математика, физика и информатика. Помочь ребятам углубить свои знания в этих предметах призван проект "500 школьников", который реализуется совместно с островными властями, - отметил Александр Самардак.

Министр рассказал, что для качественного развития естественных наук следует, помимо педагогических специальностей, создавать кафедры "классического" профиля, привлекать молодых специалистов через программу "Приоритет-2030" при поддержке региональных властей.

Напомним, в Южно-Сахалинске состоялась официальная церемония закладки нового кампуса СахалинTech. Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.