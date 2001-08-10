"Забота. Защита. Уважение": как в Сахалинской области меняют жизнь людей к лучшему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По личной инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе реализуется масштабный проект по поддержке населения - "Заботв.Защита.Уважение". В него вошли программы по улучшению качества оказания медпомощи, снижения цен на продукты, а также ремонта дворов, газификации и многое другое. Подробнее - в материале ниже.

Медицинская реформа

Проект "Забота.Защита.Уважение" призван снижать бюрократические барьеры при получении различных муниципальных и госуслуг.

По словам главы островного региона, главным показателем работы правительства являются не отчеты, а мнения людей. Если поступают жалобы, ситуацию нужно менять.

В рамках проекта произошла крупная реформа в сфере медицины. В регионе появилась линия 1-300, которая позволяет с помощью одного звонка записаться на прием к любому врачу. Естественно, при запуске чего-то нового появлялись трудности, но все их удалось решить в короткие сроки. Например, благодаря линии скорректировали работу терапевтов, составили лист больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, чтобы оперативно осуществлять их запись на прием к нужным специалистам. А лист ожидания позволил выделить более 100 тыс. дополнительных талонов к врачам за год.

Как сообщила депутат облдумы Наталья Коршунова, результаты реформы уже видны невооруженным глазом. Благодаря "умным" ФАПам жителей отдаленных населенных пунктов включили в единую медицинскую информационную систему. Пациенты могут получить консультацию от специалистов в областных и федеральных клиниках.

Проделанная работа привела и к росту продолжительности жизни на полтора года. Теперь в среднем сахалинцы и курильчане живут 71,2 года. Этот показатель будут поднимать и дальше.

В этом году также запустили систему помощи "Проводники здоровья". У пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями появились свои кураторы, которые помогают им записаться к врачу, получить лекарства и даже поддерживают психологически.

Сейчас в области более 200 проводников. Команда постоянно растет.

Борьба с бедностью

В рамках проекта "ЗЗУ" решается и другая важная проблема. В рамках проекта "Борьба с бедностью" для малоимущего населения разработан целый комплекс мер поддержки. С каждой семьей, попавшей в трудную ситуацию, работают индивидуально.

За неполный 2023 год удалось вывести из-за черты бедности порядка 12 тысяч человек. Регулярно губернатор и главы муниципальных образований осуществляют личные приемы граждан, где решают жилищные вопросы, помогают оформлять пособия и выплаты и многое другое.

Мэр Долинского района Александр Тугарев рассказал об одном из недавних обращений. Женщина попросила помощи после гибели мужа. Она осталась одна и нуждалась в постоянной работе. Также просила оформить ребенка в детсад. Местной жительнице помогли с оформлением выплат, и сейчас решают остальные вопросы этой семьи.

Жителям оказывают помощь в прохождении обучения, трудоустройстве и открытии своего дела.

Активно работают в регионе и с семьями военнослужащих, которые оказались в зоне СВО. Детей устраивают в школы и детские сады, помогают с ремонтом жилья, оказывают юридическую и психологическую поддержку.

Кроме того, в Сахалинской области функционируют 180 социальных магазинов, где продают товары с наценкой не более 15%. Регулярно в регионе осуществляется продажа доступной рыбы для населения. Например, сейчас можно приобрести горбушу по 80 рублей за кг.

Комфортное жилье

Стараются в регионе создать и комфортные жилищные условия. В проект "Забота.Защита.Уважение" входит несколько направлений работы. Это и ремонт дворов и подъездов, и строительство арендного жилья, и социальная догазификация.

С начала года удалось подключить к газу 800 владельцев частных домов. Еще 7 тысяч человек находятся в ожидании подключения. Голубое топливо позволит существенно сократить расходы и улучшить экологическую ситуацию. Все расходы по подключению газа компенсируется из областного бюджета.

В этом году проводят комплексную работу по ремонту дворов и подъездов. 800 придомовых территорий из запланированных 1175 уже привели в порядок. Также ремонт провели в 1,5 тыс. подъездов.

К концу года таких будет уже 4 тысячи. В работу включились и сами жители. Они украшают стены в подъездах рисунками. Лучший подъезд выберут с помощью голосования в конце года.

Взаимодействие с населением

Это далеко не все направления работы в рамках проекта "Забота.Защита.Уважение". Существует еще "Сахалинское долголетие", в рамках которого пожилые люди могут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения. И "Карта сахалинца" со скидками на товары и услуги. Перечень можно продолжать еще долго. Все это делается для комфортной жизни населения в регионе. Власти стараются охватить все возможные сферы.

А чтобы работа шла еще более продуктивно, с местными жителями налажена обратная связь. Например, волонтеры обходят дома и квартиры для того, чтобы узнать у людей об их проблемах, рассказывают о существующих мерах поддержки. Активисты помогут также разобраться в электронных сервисах и передать нужную информацию в компетентные органы.

Все сервисы проекта "Забота.Защита.Уважение" собраны в приложении "Острова.65". Оно также дает актуальную информацию о ценах и скидках в магазинах, помогает собрать самую недорогую продуктовую корзину, показывают точки продажи доступной рыбы и многое другое.