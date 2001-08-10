Сахалинцев приглашают на военно-историческую реконструкцию событий Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Историческая реконструкция событий августа 1945 года пройдет 12 августа в селе Рощино Смирныховского района. Она проходит в рамках Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.События.

Участники реконструкции "Штурм полицейского поста Хандаса", в районе реки Борисовки Смирныховского района, в те времена ее называли Хандаса-гава, повторят реальный бой за освобождение Южного Сахалина. В событии поучаствует около 40 жителей островного региона, а также Приморского и Хабаровского краев.

Сценарий реконструкции максимально приближен к историческим событиям, которые происходили на Сахалине 75 лет назад - 11-12 августа 1945 года. Участники будут одеты в копии формы Красной Армии и японских захватчиков. На поле боя будут присутствовать санитары и военные журналисты. В бою будут задействованы охолощенные образцы вооружения Второй мировой войны, которые способны стрелять светозвуковыми холостыми патронами. Это знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японская винтовка Арисака.

Реконструкция пройдет 12 августа. Начало запланировано на 12:00. Посетить ее могут все желающие. Зрителями мероприятия также станут участники Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа".