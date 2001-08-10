Сахалинцев приглашают на военно-историческую реконструкцию событий Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Историческая реконструкция событий августа 1945 года пройдет 12 августа в селе Рощино Смирныховского района. Она проходит в рамках Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа" платформы Росмолодёжь.События.
Участники реконструкции "Штурм полицейского поста Хандаса", в районе реки Борисовки Смирныховского района, в те времена ее называли Хандаса-гава, повторят реальный бой за освобождение Южного Сахалина. В событии поучаствует около 40 жителей островного региона, а также Приморского и Хабаровского краев.
Сценарий реконструкции максимально приближен к историческим событиям, которые происходили на Сахалине 75 лет назад - 11-12 августа 1945 года. Участники будут одеты в копии формы Красной Армии и японских захватчиков. На поле боя будут присутствовать санитары и военные журналисты. В бою будут задействованы охолощенные образцы вооружения Второй мировой войны, которые способны стрелять светозвуковыми холостыми патронами. Это знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японская винтовка Арисака.
Реконструкция пройдет 12 августа. Начало запланировано на 12:00. Посетить ее могут все желающие. Зрителями мероприятия также станут участники Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:40 Сегодня На Сахалине собирают рюкзаки для детей Донецкой и Луганской народных республик
08:53 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу
11:11 Сегодня Чемпион мира и Европы Илья Авербух раскрыл на Сахалине участникам форума "ОстроVa" секрет веры в себя
09:38 Сегодня Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
17:46 4 Августа Обучение и встречи со знаменитостями: что ждет участников сахалинского форума "ОстроVа" в 2023 году
18:19 4 Августа Сахалинская область наладила тесное межведомственное взаимодействие в работе по поддержке участников СВО
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
Выбор редакции
- 09:38 Сегодня Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
- 16:21 9 Августа Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
- 12:25 7 Августа В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
- 15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?