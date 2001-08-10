В Сахалинской области началась проверка пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 августа 2023 года, инспекторы государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Сахалинской области в преддверии нового учебного года уделили особое внимание пожарной безопасности образовательных учреждений МБОУ средняя общеобразовательная школа №19 с. Дальнее и МБОУ средней общеобразовательной школы №18 с. Синегорск. Цель - максимально обеспечить пожарную безопасность. Ведь школы являются объектами с массовым пребыванием людей, и в течение учебного года дети проводят там большую часть времени и поэтому очень важно, чтобы безопасность пребывания была обеспечена, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

"Процедуру подготовки к новому учебному году в обязательном порядке проводит каждое учебное заведение, включая в себя противопожарную безопасность. Это обязательная ежегодная процедура, без которой нельзя запускать образовательный процесс. В целях безопасности нужно убедиться, что все необходимое оборудование исправно и стоит на местах." - прокомментировал начальник ГПН г. Южно-Сахалинска Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства проверяют работоспособность систем противопожарной защиты, надлежащее состояние путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения и их исправность, перезарядка огнетушителей, проверка и размещение средств пожаротушения в необходимых для этого местах, изготовление стендов с правилами, инструкциями и требованиями их соблюдения. Особое внимание уделяется проверке знаний и действий персонала при эвакуации людей в случае возникновения пожара. Все выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности, руководители образовательных организации обязаны устранить до начала учебного года.